NZZ

Beat Balzli

Beat Balzli, zuletzt Chefredaktor der "WirtschaftsWoche" aus dem Hause Handelsblatt Media Group, fängt im Herbst dieses Jahres beim Unternehmen NZZ an.

Balzli, geboren in Hamburg und aufgewachsen in Luzern, studierte Volks- und Betriebswirtschaft in Bern und Paris und wandte sich nach dem Studium dem