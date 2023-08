CH Media

Michel Sommerhalder

Das Medienunternehmen CH Media spaltet seinen Bereich Vermarktung Entertainment auf und stellt Michel Sommerhalder, ehemals Account Director beim Nachrichtenportal Watson, am 1. September als Head of Sales TV National & All Media ein.

Hintergrund ist der Abschied von Goce Nikoloski, der Anfang 2021 die Leitung des Bereichs Vermarktung Entertainment übernommen hatte und sich jet