Werbedruck im Gesamtmarkt

Entwicklung des Werbedrucks per September 2020 in Mio. Bruttofranken.

Out-of-Home Werbung trotzt der Krise und das ist erfreulich

TV- und Printwerbung verlieren vergleichsweise moderat

Die Mediafocus Gesamtmarkt-Übersicht im September 2020 mit Vorjahresvergleich

Ein Drittel der Branchen legt zu

Der Werbedruck nach Branchen im September 2020

Coop und Migros bleiben Rückgrad der Branche

Die Top Werbungtreibenden und meistbeworbenen Produkte sowie Dienstleistungen (ohne Sortiments- und Imagewerbung) im September

Media Mix für den Monat September

Mediafocuszahlen im September 2020: Media Mix Gesamtmarkt im Vergleich zu Online

Während sämtliche Mediengruppen gemäss Mediafocuszahlen im September weiterhin mit teilweise deutlichen Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr zu kämpfen haben, setzt Out-of-Home mit einer erneuten Steigerung von 8.9% im Vorjahresvergleich eine weitere Duftmarke. Insbesondere Digital Out-of-Home verzeichnet, wie bereits vor dem Corona bedingten Einbruch im April und Mai, durchgängig hohe Wachstumsraten. Im Vergleich zum September 2019 liegt diese bei 42.5%. Im Juli und August konnte sogar fast eine Verdopplung des Werbedrucks beobachtet werden. Aber auch analoge Out-of-Home Werbung legt weiter zu, wenn auch auf niedrigerem Niveau (September: +2.7%; August, +14.9%). Betrachtet man jedoch das gesamte Jahr, so kommt auch Out-of-Home nicht an den Werbedruck des Vorjahres heran und büsst 8.8 Prozent ein.TV- und Printwerbung erneut mit gemässigten prozentualen Verlusten des Werbedrucks. TV verliert 4 Prozent verglichen mit 2019, Print 8 Prozent. Die Publikums-, Finanz- + Wirtschaftspresse kann sogar leicht zulegen (+1.2%). Treiber hierfür sind jedoch Zeitungsbeilagen und nicht Werbeanzeigen in den Zeitungen. Der Rückgang von Radio fällt im September höher aus als noch im August (-16% zu -6%). Kino ist weiterhin das Medium, das von der Corona-Krise am stärksten betroffen ist. Allerdings lässt sich im September positiv vermerken, dass sich der Werbedruck im Vormonatsvergleich fast verdoppelt hat und die Vorjahresrückgänge leicht geringer ausfallen (-52% zu -67%). Internetwerbung ohne Septemberpush mit nur leichter Steigerung im Vormonatsvergleich (+2.8%).Im September können 7 von 21 Branchen den Werbedruck im Vorjahresvergleich steigern. Die Detailhandelsbranche, welche nicht nur 3 der 10 Top Werbungtreibenden, sondern auch das Top Produkt in diesem Monat stellt, verzeichnet mit rund 30 Prozent den höchsten prozentualen Zuwachs und bleibt ytd die werbedruckstärkste Branche. In der Monatsansicht ist es jedoch die Nahrungsmittelbranche, welche trotz Rückgang verglichen zu 2019 (-7.2%) die Pole Position einnimmt. Prozentual am drittstärksten wächst Digital und Haushalt (25.1%). Auch Tabakwaren (+15.1%), Pharma & Gesundheit (+14.8%) sowie Initiativen & Kampagnen (+13.4%) und Kosmetik & Körperpflege (+12.9%) wachsen im zweistelligen Bereich.