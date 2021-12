Wie zufrieden sind die Werbeauftraggeber mit den Leistungen der einzelnen Player im Schweizer Werbemarkt? Auf diese Frage will die Media.Research.Group innerhalb ihrer traditionellen Werbemarkt-Studie auch Antworten geben. Und das Ergebnis ist in diesem Jahr ziemlich eindeutig.



© Media Research Group

Wie zufrieden sind die Top750-Auftraggeber mit den verschiedenen Playern im Schweizer Werbemarkt 2021?

Die Studie Die Werbemarkt-Studie der Media.Research.Group wird jedes Jahr online durchgeführt. Den Befragten wird per Mail ein Link zugestellt, mit dem sie zum Fragebogen auf der Website gelangen. Befragt werden sämtliche Top750-Werbeauftraggeber. 364 haben mitgemacht. Dies entspricht einem Rücklauf von 48.5 Prozent. Der Befragungszeitraum lag zwischen Mitte Januar bis Mitte März 2021.

© Media Research Group

Bei den Plattformen ist insgesamt in den Augen der Werbeauftraggeber noch Luft nach oben. Insatgram bekommt hier noch die besten Ergebnisse

Am meisten zufrieden sind die Auftraggeber mit den Mediaagenturen: 17% sind sehr zufrieden (+0.8% im Vergleich zum Vorjahr). Andererseits sind aber 14% weniger zufrieden. Dies sind 3.5% weniger als im Vorjahr. Das ist eine deutliche Verbesserung. Die Mediaagenturen sind der einzige Player im CH-Werbemarkt, bei dem der Anteil der sehr zufriedenen Auftraggeber grösser ist als der Anteil der weniger zufriedenen. Auf dem zweiten Platz in der Liste der zufriedensten Werbeaufraggeber stehen die Werbeagenturen. Der Abstand auf Platz 1 ist schon beträchtlich. Der Anteil derer, die mit den Leistungen der Werbeagenturen sehr zufrieden sind, beträgt 11.4%. Deutlich grösser ist aber der Anteil der weniger Zufriedenen (15.4%).Auf dem dritten Platz folgen die 2021 erstmals abgefragten Digital Agenturen. Der Anteil derer, die mit diesem Agentur-Typ sehr zufrieden sind, liegt bei 10.4%. Das ist immer noch ein recht guter Wert. Dazu kommen aber 18.3%, die die Leistungen der Digital Agenturen weniger gut beurteilen. An vierter Stelle stehen die Mediaforschungsunternehmen. Ihre Beurteilung sowie diejenige der Medienunternehmen und der Plattformen fällt deutlich weniger gut aus als diejenige der drei Agentur Typen. Nur gerade 6.2% sind mit den Leistungen der Mediaforschungsunternehmen sehr zufrieden, 19.9% sind jedoch weniger zufrieden.Noch weiter zurück in diesem Vergleich liegen die Plattformen und die Medienunternehmen. Mit den Leistungen der Plattformen sind lediglich 6% der Werbeauftraggeber sehr zufrieden; 29.8% sind mit ihnen aber weniger zufrieden. Spannend. Am stärksten performt bei den Plattformen Instagram, vor Google und Facebook. Nach der Untersuchung bilden die Medienunternehmen das Schlusslicht. Ganze 5.4% der Werbeauftraggeber sind mit ihren Leistungen sehr zufrieden, 27.1% aber weniger zufrieden.