1,7 Mio. CHF brutto wanderten in Werbung zur Abschaffung der Stempelsteuer, 92% davon investierte das Ja-Lager

Im ersten Monat des Jahres 2022 sind nach der Auswertung von Media Focus 487,7 Millionen CHF brutto in Werbung geflossen. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahresmonat in Höhe von 75,9 Prozent (Januar 2021: 277,2 Millionen CHF).