Die Tour führt auf 1.643 Kilometern durch alle Landesteile zu 44 Sehenswürdigkeiten, davon 12 UNESCO-Welterbestätten, durch 51 Städte und entlang von 22 Seen. Das majestätische Matterhorn darf dabei ebenso wenig fehlen wie die Städte Zürich, Genf, Basel oder Bern, wie der Bodensee, der Rheinfall, die Burgen von Bellinzona und die heute über 359 Stufen zugängliche Viamala-Schlucht. Martin Vincenz, Präsident des Vereins Grand Tour of Switzerland, freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem neuen Partner Mazda: "Mazda stellt mit seinen Fahrzeugen die wichtigsten 'Instrumente', damit unsere Gäste diesen ersten Schweizer Road Trip überhaupt erleben können. Gemeinsam sorgen wir so für noch mehr Fahrspass auf der Grand Tour of Switzerland."