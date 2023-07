Imago / ABACAPRESS

In Paris feierte Microlino seinen Marktstart in Frankreich

Microlino will die Herzen der Franzosen erobern. Mit einem kleinen PR-Stunt in Paris hat der Schweizer Cityflitzer seinen Marktstart in Frankreich gefeiert.

Es gibt in Paris wohl kaum einen besseren Platz, um für einen Kleinstwagen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hier der 330 Meter hohe Eifelturm, darunte