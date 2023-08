Intervista/Dino Demarchi

Marcus Roller

Das Schweizer Marktforschungsinstitut Intervista mit Sitz in Bern hat Marcus Roller zum Leiter Sozialforschung berufen. Er soll die Digitalisierung des Bereichs vorantreiben.

Roller promovierte nach Unternehmensangaben an der Universität Basel in Angewandter Ökonometrie und widmete sich an den Universitäten B