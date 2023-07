X-Bionic

Der Schweizer Outdoor-Bekleidungshersteller X-Bionic und Outkomm arbeiten jetzt zusammen. Die Agentur übernimmt die Marketingkommunikation und die Pressearbeit in der DACH-Region

Outkomm hat X-Bionic als Kunde gewonnen. Das Mandat der Sportkommunikatoren umfasst die Marketingkommunikation und Pressearbeit für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die PR-Agentur Outkomm ist in der Outdoor-Szene fest verankert. Das Unternehmen ist in den drei Märkten Deutschland, Österreich und in der S