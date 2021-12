Jay Pattisall, Principal Analyst bei Forrester, schrieb in einem kürzlich erschienenen Bericht mit dem Titel The Agency Data Platforms That Will Power Creativity At Scale, dass „das Versprechen datengesteuerter Kreativität in greifbarer Nähe, aber noch nicht Realität ist. Die Daten- und Technologiekapazitäten von Agenturen rücken in den Mittelpunkt, da jede:r CMO den wachsenden Druck spürt, mehr Leistung aus seinen oder ihren Marketing- und Medieninvestitionen herauszuholen." Ada by Dept wurde mit der Erfahrung von über tausend der besten Marketers von Dept entwickelt, mit dem Fokus Unternehmen zu unterstützen:

Automatisierung umfangreicher digitaler Abläufe und sich wiederholender Aufgaben, um hyper-personalisierte Werbung in grossem Umfang zu erstellen.

Erkenntnisse durch die Kombination von Datenquellen für eine bessere Zielgruppenforschung, Zielgruppenansprache und Entscheidungsfindung über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Beschleunigung des Wachstums durch KI und maschinelles Lernen, die Kampagnen intelligenter und schneller machen. Die Marketing-Technologieplattform nutzt die Daten von Milliarden von Anzeigen, die in Hunderten von Ländern in Tausenden von Kampagnen geschaltet wurden, um die Ergebnisse in den Bereichen Search, Social, TV, Programmatic und Marketplace zu verbessern und Marken dabei zu helfen, schneller fundierte und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Rituals, die führende europäische Kosmetikkette, hat ihren Online-Umsatz beispielsweise um 186% gesteigert, indem sie die Daten und Martech-Lösungen der Dept-Plattform genutzt hat. Zu den anderen Marken, die von Dept entwickelte Lösungen nutzen, gehören Philips, JustEat Takeaway, Ralph Lauren, AXA, Douglas, Nivea und Dextro Energy.



"Marken leben in einer sich ständig verändernden Welt, in der es immer schwieriger wird, die Ergebnisse von Marketingmassnahmen zu messen und sinnvolle Interaktionen zu schaffen", sagt Willem Blom, Partner und Global SVP for Media, Performance and Data, Dept. "Mit Ada by Dept können wir die Reise über alle Marketingkanäle hinweg besser steuern. Wir können Kund:innen mit unserer bewährten Martech-Plattform dabei unterstützen, dynamische Assets in grossem Umfang zu erstellen, manuelle Arbeit zu automatisieren und ihr Wachstum zu beschleunigen."