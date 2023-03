Der wichtigste Marketing-Event der Schweiz ist zurück. Das dicht gepackte Programm hat viele Highlights zu bieten. Zum Beispiel Marketoonist Tom Fishburne, der die Branche seit über 20 Jahren mit seinen Cartoons begeistert. Am Marketing Tag zeigt er anhand von Cartoons und Fallstudien, wie Kommunikation in der modernen digitalen Welt funktionieren kann.

Dabei darf der Humor nicht fehlen. Keynote-Speakernimmt als Marketoonist die Branche seit über 20 Jahren erfolgreich auf die Schippe. Seine treffenden Zeichnungen wurden schon im Wall Street Journal und der New York Times veröffentlicht. In seiner Keynote am Marketing Tag wird Tom Fishburne anhand exklusiver Cartoons aufzeigen, wie Marketers in einer Welt voller Ablenkungen erfolgreich überleben können.Doch die Challenge beginnt bereits jetzt. Die Teilnehmenden können ihre Kreativität spielen lassen und eine Bildlegende zum Cartoon des Marketing Tages texten. Tom Fishburne wird die besten fünf Ideen zu Beginn seiner Keynote präsentieren. Hier geht es zum Wettbewerb