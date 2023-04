zVg

Freude herrscht: Die Nominierten, Gewinnerinnen und Gewinner des Marketing Excellence Award

Am 18. April 2023 ist der Marketing-Oscar endlich wieder auf die grosse Bühne zurückgekehrt. Unter grossem Applaus überreichte Moderatorin Vanessa Meier den Marketing Excellence Award 22 an die glücklichen Gewinnerteams. Der grosse Abräumer war der Migros-Genossenschafts-Bund, der den Award in der Kategorie Grossunternehmen sowie den Publikumspreis gewonnen hat. In der Kategorie KMU konnte Graubünden Ferien die Jury überzeugen. Und die Bühler AG gewann den Sonderpreis für ihren innovativen B-2-B-Ansatz.

zVg Nachdem die letzte Verleihung des Marketing Excellence Award online stattfin