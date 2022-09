© zVg André Hefti, CMO Schweiz Tourismus, Nicole Blum, Gründerin der nachhaltigen Kosmetikmarke No Bullsh!t

CMO André Hefti spricht an der HWZ über das Entstehen der Kampagne mit Roger Federer und Anne Hathaway. Als Kontrast stellt Gründerin Nicole Blum vor, wie sie ihre Marke No Bullsh!t eher "Grassroots" und mit überschaubarem "Start-up Budget" aufgebaut hat. Beide stehen am INSPIRE! Markenführungstalk am 28. September um 18 Uhr in der HWZ in Zürich auf der Bühne Rede und Antwort.