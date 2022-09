© Swisscom Swisscom startet neues Shop-Konzept an der Bahnhofstrasse 93 in Zürich

Am 17.September 2022 eröffnet Swisscom in Zürich an der Bahnhofstrasse an bester Lage einen neuen Shop. Swisscom will auch in Zukunft auf physische Shops setzen und baut deshalb schweizweit alle Shops nach einem neuen, digitalen Konzept um.