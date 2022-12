© Ringier Axel Springer Schweiz AG Ringier Axel Springer Schweiz launcht mit Bonanza ein neues Männer-Magazin

Neugründungen sind in Print in diesen Tagen eher selten. Ringier Axel Springer Schweiz lanciert jetzt aber Bonanza – Das Magazin für den Mann. Das neue Magazin liegt der Bilanz bei und ist das Pendant zu Bolero, das sich vor allem an Leserinnen richtet. In der ersten Ausgabe von Bonanza geht es um solche Themen: Was bleibt dem Mann ab 50 – und wie kann ein gutes Leben für ältere weisse Männer aussehen?