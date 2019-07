Insgesamt hat diezwischen Januar und Ende Juni 2019 17,5 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von drei Prozent, wie aus den aktuellen Geschäftszahlen hervorgeht. Allerdings sank der Ebit von etwas mehr als einer Million Euro auf knapp 418 Millionen. Unter anderem sind die Treibstoffkosten konzernweit auf knapp 450 Millionen Euro angestiegen. Zudem musste die Lufthansa Rückstellungen für eine möglcihe Steuernachzahlung bilden. Und es gibt noch einen Grund. "Unser Ergebnis wird durch einen harten Konkurrenzkampf in Europa mit hohen Überkapazitäten beeinflusst. Besonders betroffen sind die Kurzstrecken aus Deutschland und Österreich. Wir reagieren darauf, indem wir weiter Kosten senken und die Flexibilität erhöhen", sagt, Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG.Dieals Teil der Lufthansa-Gruppe kann der Entwicklung nicht entzeihen. Auch hier sinkt der Ebit um 23 Prozent auf 215 Millionen Euro. Doch die Marke liefert auch gute Zahlen. Beim Umsatz steht mit 2,4 Milliarden ein Plus von sechs Prozent. Zudem konnte die Swiss zwischen Januar und Ende Juni mehr Passagiere transportieren. 10.341 Fluggäste stehen für ein Plus von fünf Prozent. Gleichzeitig hat die Lufthansa in das Kundenerlebnis bei ihrer Tochter investiert. Unter anderem ist nun der modernisierte Swiss Check In im Temrinal 1 am Flughafen Zürich in Betrieb. "Ein neues Schalterkonzept, Wartezonen und Anzeigetafeln im Swiss-Design steigern das Reiseerlebnis der Gäste aller Reiseklassen", heisst es unter anderem im Finanzbericht. mir