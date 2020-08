#SolidarityForMusic Ronny Spiegel

Durch die Folgen der Corona-Pandemie haben zahlreiche Schweizer Musiker finanzielle Probleme bekommen. Unterstützung sollen sie durch #SolidarityForMusic erhalten. Wer daran teilnehmen möchte – ob Musikprofi oder -laie, filmt sich bei der Interpretation von "Beethovens Ode an die Freude". Dabei kann gesungen, getrommelt, geklatscht oder gerappt werden. Anschliessend lädt er das Video auf die Kampagnenwebsite solidarityformusic.ch hoch. Für jede gespielte oder gesungene Note spenden die Partner der Initiative Geld. Das Barometer der gesammelten Musiknoten steigt mit jedem hochgeladenen Video. Die Anzahl der Noten pro Video erhöht sich, wenn mehrere Teilnehmer gemeinsam kreativ werden oder sogar eine Band, ein Orchester oder ein Chor zum Einsatz kommt.Wer nicht musizieren möchte, kann auf der Webseite einen Geldbetrag spenden. Am Ende des Projekts werden alle Beiträge von den Partnern der Aktion, etwa der Credit Suisse, die Hauptsponsor des Lucerne Festivals ist, und die Geldspenden, die über die Kampagnenwebsite gesammelt wurden, an Sonart, den Verband der Musikschaffenden Schweiz, weitergereicht. Der verteilt die Gelder an freischaffende Musikerinnen und Musiker in Not, die einen Antrag auf finanzielle Unterstützung bei Sonart gestellt haben.Auf den Social Media-Kanälen von Lucerne Festival wird die Aktion begleitet. Die kreativsten Beiträge werden geteilt und unter dem Hashtag #SolidarityForMusic gesammelt.