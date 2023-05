zVg

Die Jury v.l.o.n.r.u.: Daniel Fisler, Michèle Voirol, Petra Dreyfus, Michi Frank, Mirco Hecker, André Hefti, Ueli Preisig, Romana Schmidtpeter und Susanne Weeber

Der von Leading Swiss Agencies (LSA) ins Leben gerufene Junior Agency Award (JAA) ist ein hochschulübergreifender Wettbewerb für Marketingkommunikation. Am 20. Juni werden die Teilnehmer ihre Arbeiten vorstellen. Jetzt hat LSA die Juroren bekanntgegeben.

Am diesjährigen Wettbewerb nehmen drei Schweizer Hochschulen mit etwa 80 Studierenden teil. Sie sollen in Teams ein aufmerksamkeitsstarkes und in