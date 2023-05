Screenshot dpd.com

DPD Schweiz ist heute in der Schweiz und im grenznahen Ausland an 14 Standorten und mit 440 DPD Pickup Parcelshops vertreten

In einer von der Zürcher Agentur Bild mit Schuss kreierten Social-Media-Kampagne zeigt der Paketdienstleister DPD (Schweiz) AG mit Sitz in Buchs (ZH), was in den 30 Jahren seines Bestehens so alles passiert ist.

Wie kommt der Empfänger zum Paket? Die neue DPD-Kampagne will die Entwicklung seit den 90er Jahren aufzeigen – von der Suche im Telefonbuch