Es ist nicht immer einfach den richtigen Ort zu finden. Das bekam am 6. Juli Langenbruck zu spüren. Ausgerechnet die Patrouille Suisse, der fliegende Schweizer Nationalstolz, fand den Ort nicht und verflog sich.Damit das nicht noch einmal passiert, hilft Localsearch mit einer Goodwill-Aktion allen Unternehmen in dem scheinbar unauffindbaren Baselbieter Dorf, künftig zumindest in der digitalen Welt zuverlässig gefunden zu werden.