Thomas Wiechert, Chief Marketing Officer von Localsearch: „Ich freue mich, dass wir mit Harry Meier einen erfahrenen Kommunikator gewinnen konnten, der in der traditionellen Medienarbeit genau so zu Hause ist wie in der digitalen Kommunikation.“ Meier ergänzt die Unternehmenskommunikation um den Leiter Christos Bräunle und übernimmt die Verantwortung für die externe Kommunikation. Zuvor war der 45-Jährige für verschiedene nationale und internationale Unternehmen als Mediensprecher, PR- und Kommunikationsexperte tätig. Er ist ausgebildeter MarketingFachmann und verfügt über einen Executive Master of Business Administration (Marketing) der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ).