Das Netzwerk Local Planet folgende Agenturen (u.a.):

• Horizon Media, USA - die weltweit grösste unabhängige Medienagentur



• the7stars, UK - Grossbritanniens grösste und am schnellsten wachsende unabhängige Medienagentur



• Goodstuff, UK – Media Week’s Media Agentur des Jahres 2017



• CoSpirit MediaTrack, Frankreich – OffreMedia’s Medien- und Datenagentur des Jahres 2018



• Zertem Communications Group, Spanien - Spaniens grösste unabhängige Medienagenturgruppe



• Pilot, Deutschland - Führende unabhängige Medienagentur in Deutschland



• Media Italy, Italien - die grösste unabhängige Medienagentur in Italien



• Tre Kronor, Nordics – Media Week’s Agentur des Jahres 2018



• The Media Shop, Singapur - viermal Marketing Magazine’s Media Agentur des Jahres



• Blue Focus Communications Group, China - das einzige chinesische Marketingunternehmen in den Top 10 des WARC 100-Ranking der Agenturen



• Effective Media, Mexiko - Mexikos grösste und am schnellsten wachsende unabhängige Medienagentur



• Mediaxplain, Benelux - Beneluxs preisgekrönte Full-Service-Medien- und Marketingagentur



• Ignis Media, Argentinien - die einzige unabhängige Medienagentur in Lateinamerika unter den Top 5 im RECMA 2017 Qualitative Evaluation Report