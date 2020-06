Ende Januar dieses Jahres hatte die Schweizerische Post die Werbeflächen in den Filialen und bei PostAuto öffentlich ausgeschrieben. Sie will die Bewirtschaftung der Werbe- und Kommunikationsflächen zum einen neu ausrichten und harmonisieren. Zum anderen liefen bei PostAuto die bestehenden Verträge Ende 2021 aus.Nun hat sich das Unternehmen für eine Ausweitung der Kooperation mit Livesystems entschieden. Anfang kommenden Jahres übernimmt der Dienstleister die schweizweite Exklusivvermarktung des AdScreen-Netzes in den mehr als 1000 Postfilialen."Mit dem neuen Vermarktungsnetz am Point of Sale der Postfilialen runden wir unsere crossmediale Angebotspalette perfekt ab", teilt Christian Imhof, CEO der Livesystems dooh AG, mit. Die bisherigen "CanalPoste-Screens" sollen zusammen mit Livesystems an heutige Marktbedürfnisse angepasst werden. Das firmeneigene Online-Newsportal Nau.ch wird als Content-Lieferantin dienen.