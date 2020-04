Streaming-Boom durch Corona-Krise

All-in-one Lösung für Live-Events

Renommierter Partner mit dabei

Innovation inmitten der Krise Ein weiterer Benefit des neuen Features ist die Zusammenarbeit mit dem versierten Streaming-Dienst YourStage.live. Das Streaming-Portal aus Zürich ist spezialisiert auf Bühnenevents wie Konzerte, Theaterstücke, Lesungen u.v.m. YourStage.live bietet die professionelle Produktion des Streaming-Contents mit mehreren Kameras, Live-Regie und in Full-HD an.

Das Event und Ticketing Start-up Eventfrog ist von der gegenwärtigen Krise ebenso hart betroffen wie die gesamte Veranstaltungsbranche. Durch das Veranstaltungsverbot ist der Umsatz eingebrochen. Mit innovativen Ideen wie der Spendenaktion «Jedes Ticket zählt» und dem neuen Angebot von Eventfrog LIVE versucht Eventfrog nun mit seiner Plattform und seinen Ressourcen, einerseits die Veranstalter rasch und unkompliziert zu unterstützen und anderseits auch mit neuen Angeboten zu reagieren. Dazu der Geschäftsführer Mike Müller: «Wir unterstützen unsere Veranstalter in dieser Krise wo wir können und hoffen, dass wir dann nach der Krise auch wieder das Ticketing für sie machen dürfen.»

Eventfrog bietet nun auf seiner Plattform das Streaming von Events an. Veranstalter und Künstler können ab jetzt ihre Events und Auftritte ihrem Publikum per Live-Übertragung zur Verfügung stellen inklusive eines integrierten Ticketings. Genau das ist das Besondere bei Eventfrog LIVE : Veranstalter und Künstler können den Zugang zu ihren Live-Inhalten exklusiv gestalten. Das bedeutet, dass sie ihre digitalen Inhalte monetarisieren können. Der Verkauf von Tickets für Live-Events ist, wie für alle anderen Tickets bei Eventfrog, komplett gebührenfrei.Durch die Corona-Krise hat das Streaming von Live-Events einen Boom erlebt, der wohl auch danach nicht abflauen wird. Die Nachfrage der Zuschauer nach Live-Inhalten, die zuhause konsumiert werden können, wird aus diversen Gründen immer grösser: Weil es terminlich nicht passt, weil der Weg zu weit ist oder weil man das Sofa zuhause gegenüber den engen Platzverhältnissen vorzieht. Gleichzeitig stellen immer mehr Künstler und Veranstalter ihre Darbietungen und Events online zur Verfügung. Doch auch Anbieter von Fitness-Kursen, Seminaren und Vorträgen können sich so eine Plattform schaffen, um ihre Teilnehmer auch online zu erreichen und dabei Geld zu verdienen.Eventfrog richtet sich mit seiner Lösung an Veranstalter jeglicher Art. Sie können auf der Plattform den Event einfach publizieren und auch gängige Portale wie YouTube, Twitch, Facebook & Co. einbinden. Über Eventfrog haben sie die Möglichkeit, für diese Events Tickets zu verkaufen, sie kostenlos anzubieten oder eine Kollekte einzurichten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Veranstalter von der grossen Reichweite des Veranstaltungskalenders von Eventfrog profitieren können, ohne eine Vertragsbindung eingehen zu müssen.