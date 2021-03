Zum "Take away" für TeilnehmerInnen sagt Williams, das Programm würde Einzelpersonen mit einer Vielzahl von Fähigkeiten ausstatten, indem es Insider-Trainings, Expertenleitfäden und Ressourcen bereitstellt, die alle darauf ausgelegt seien, die Entwicklung von Kreativität voranzutreiben.

Im Rahmen des Programms werden führende Praktiker und Innovatoren zukunftssichere Fähigkeiten vermitteln. Zu den Experten gehören: Greg Orme von der London Business School , Autor des Geschäftsbuchs des Jahres 2020 - The Human Edge - über das Wachstum der menschlichen Supermacht der Neugier; Alison Chadwick , Moderatorin des Podcasts „Made Not Born“ und Führungstrainerin mit 30 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit erstklassigen Kreativunternehmen, wie Sie sich für morgen in eine Führungskraft verwandeln können; und Todd Henry , Autor von fünf Büchern (The Accidental Creative, Die Empty, Lauter als Worte, Herding Tigers und The Motivation Code) und Moderator des Podcasts The Accidental Creative über neue Wege, um Ihre beste Arbeit zu entfesseln.Es werden drei einzigartige LIONS Intelligence Guides veröffentlicht - Navigating Market Disruption, Emotional Storytelling und Unconventional Creativity -, die Trends und Erkenntnisse aus über 65-jährigen Prämiendaten aufdecken, um die persönliche kreative Entwicklung zu beschleunigen und Benchmarks zu setzen.LIONS Live wird mit der Veröffentlichung eines einzigartigen LIONS Insight-Berichts abschließen, in dem wichtige kreative Themen für 2021 vorgestellt und die Schlüsselthemen vorgestellt werden, die den Rahmen für Diskussionen, Debatten und Einblicke bei Cannes Lions und darüber hinaus bilden. Der Bericht ist das Ergebnis der bislang größten Forschungsstudie von LIONS, an der 1.500 Mitglieder der globalen Kreativgemeinschaft teilnahmen.Das New Creator's Toolkit ist jetzt online verfügbar . Über 80.000 Menschen haben sich gemäss den Veranstaltern als Teil der LIONS Live-Community registriert. Alle Inhalte werden live über den offiziellen Streaming-Partner YouTube gestreamt und stehen allen registrierten Nutzern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. LIONS Live findet vom 1. bis 5. März 2021 statt. Hier geht's zum Programm