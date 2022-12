Obendrein hat sich das soziale Netzwerk mit 18 Millionen Nutzer:innen im DACH-Raum längst in der Kommunikation vieler Unternehmen etabliert.



Welches Unternehmen erfolgreich auf LinkedIn ist, hängt vor allem von den Inhalten ab, die gepostet werden. Ob Unternehmensprofile oder persönliche Profile - entscheidend ist, dass Sie eine interessante Geschichte erzählen und Follower:innen einen Mehrwert daraus schöpfen können. Darüber hinaus hängt der Erfolg auf LinkedIn noch von anderen Faktoren ab. Wie zum Beispiel die Wahl des Post-Typs: Soll es ein Bild oder Link-Post werden? Wussten Sie, dass diese Entscheidung einen starken Einfluss auf die Reichweite eines Beitrags haben kann?



Um diese Einflüsse genauer zu verstehen, haben wir bei Agorapulse über 49.000 LinkedIn-Beiträge analysiert. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels 3 Do’s & Dont’s für den erfolgreichsten Post-Typen.



Welche Post-Typen werden am häufigsten genutzt? Werfen wir zunächst einen Blick darauf, welche Post-Typen am häufigsten verwendet werden? Kurz gesagt: Fotos und Links werden am häufigsten verwendet. Beiträge, die aus reinem Text bestehen, Dokumente (PDFs) und Videos kommen hingegen nicht häufig zum Einsatz.

Von den Webstage Masters 2022: Anja Olivieri von AgoraPulse

© agorapulse

LinkedIn Post-Analyse von Agorapulse: Anzahl Beiträge nach Post-Typen und Zeit

High Performer: Diese 3 Post-Typen dürfen in keiner Strategie fehlen

© agorapulse

LinkedIn Post-Analyse von Agorapulse: Engagement-Analyse

And the winner is…

© agorapulse

LinkedIn Post-Analyse von Agorapulse: Engagement-Analyse mit Ranking

Warum ist das so?

Videos auf LinkedIn – 3 Do’s and Don’t

Die Analyse der über 49.000 Posts bestätigt unser Bauchgefühl. Beim Scrollen durch LinkedIn ist auffällig, dass vor allem Link- und Bild-Posts die Timeline prägen. Doch beeinflusst die Wahl des Post-Typen die Ergebnisse von Unternehmen eher positiv oder negativ? Lassen Unternehmen hier Potenzial ungenutzt?Dürfen wir an dieser Stelle kurz spoilern? Ja, Unternehmen aus dem DACH-Raum scheinen tatsächlich Potenzial zu verschenken. Warum das so ist? Ein weiterer Blick in die Daten verrät uns mehr!Hinter jeder Veröffentlichung steckt Arbeit und eine Botschaft, mit der man Personen erreichen möchte, für die der erstellte Inhalt relevant ist. Die Anzahl der Interaktionen ist also eine gute erste Metrik, um ein grundlegendes Verständnis zu erhalten, wie ein Post bei der Zielgruppe angekommen ist. Überraschenderweise zeigen die Daten, dass Text-Posts, Videos und PDFs zu deutlich höherem Engagement führen als Link-Posts. Videos wurden in der Vergangenheit schon häufiger als Engagement-Bringer gehandelt, PDFs und Text-Posts standen allerdings weniger im Rampenlicht. Doch, wie die Daten zeigen, zu Unrecht. Für Unternehmen bedeutet das, dass PDF-Posts (auch häufig Dokumenten-Slider genannt) und reine Text-Beiträge unbedingt getestet werden sollten. Da Datenanalysen wie unsere nie als allgemeingültig zu interpretieren sind, sondern nur Hilfe zur Orientierung bieten, gilt immer: testen first! Vielleicht performen in Ihrer Zielgruppe andere Post-Typen besser als PDF-Posts. Doch testen und analysieren sollten Sie unbedingt.Um den Sieger unter den analysierten Post-Typen zu küren, brauchen wir lediglich einen Blick auf die durchschnittlichen Interaktionen zu werfen. Hier sind Video-Beiträge der absolute Spitzenreiter. PDFs und Text-Posts sind in unserer Analyse volatiler. Videos hingegen konstant stark. Fazit: Videos bringen – zumindest in diesem analysierten Datensatz – das höchste durchschnittliche Engagement.Die Gründe, warum Videos, PDFs und Text-Posts besser performen, sind sicher vielseitig. Zum einen haben Studien herausgefunden, dass Bewegtbilder deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als Bilder. Zum anderen sehen Netzwerk-Algorithmen Link-Posts nicht besonders gerne, da sie Nutzer:innen eher dazu bewegen, die Plattform zu verlassen. Dadurch wird die Verweildauer auf der Seite negativ beeinflusst, der Ad-Revenue sinkt. Ausserdem beobachten wir immer wieder, dass neu verfügbare Formate von Algorithmen bevorzugt ausgespielt werden. Instagram Reels scheinen lange davon zu profitieren. Da Algorithmen aber reine Blackboxen sind, lässt sich nur die Vermutung aufstellen, dass dies bei PDFs ebenfalls der Fall ist.Mit den Ergebnissen dieser Studie können Sie als Marketer:in Schlüsse für Ihre Marketingstrategie auf LinkedIn ziehen.