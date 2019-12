Die 25 Top Voices 2019 aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich Andreas Weck, Karriere-Ressortleiter,t3n-Magazin

Birgitta Wallmann, Freie Fachjournalistin und Rechtsanwältin, Advoconsults

Céline Flores Willers, Selbständige Kommunikationsberaterin

Christian Miele, Partner, e.ventures

Christoph Keese, CEO, Axel Springer hy

Don Dahlmann, Lead Editor Automotive und Mobility, Gründerszene

Elke Benning-Rohnke, Unternehmerin, u.a. Benning & Company

Fabian J. Fischer, Geschäftsführer und CEO, Etribes

Ferdinand Dudenhöffer, Direktor, CAR Center Automotive Research, Universität Duisburg-Essen

Filiz Scarcella, Selbstständiger Leader- und Business-Coach

Frank Riemensperger, Vorsitzender der Geschäftsführung, Accenture Deutschland

Gunnar Kilian, Personalvorstand, Volkswagen Konzern

Günther Wagner, Coach und New-Work-Philosoph, Wagner Consulting

Hannes Ametsreiter, CEO, Vodafone Deutschland

Inga Hoeltmann, Journalistin und Gründerin, Accelerate Academy

Ingrid Gerstbach, Unternehmensberaterin, Gerstbach Business Analyse

Jana Tepe, Gründerin und Geschäftsführerin, Tandemploy

Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Katarzyna (Kasia) Mol-Wolf, Editorial Director und Geschäftsführerin, Emotion Verlag

Katja Diehl, Inhaberin, Katja Diehl Kommunikationsberatung

Natalya Nepomnyashcha, Gründerin und Geschäftsführerin, Netzwerk Chancen

Patrizia Laeri, Wirtschaftsjournalistin, SRF und Ringier

Philipp Depiereux, CEO und Gründer, etventure und ChangeRider, Partner, EY

Sara Urbainczyk, Gründerin und Geschäftsführerin, Echte Mamas

Yasmin Weiss, BWL-Professorin, Technische Hochschule Nürnberg, Gründerin, Yoloa

Die zehn Top Influencer 2019 Frank Thelen, Gründer und CEO,Freigeist Tina Müller, CEO, Douglas Gruppe Philipp Lahm, Geschäftsführer DFB EURO, Unternehmer, ehem. Kapitän, DFB-Nationalmannschaft Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Telekom Sabina Jeschke, Vorstand Digitalisierung und Technik, Deutsche Bahn Dieter Zetsche, Ehemaliger Vorstandsvorsitzender, Daimler Verena Pausder, Gründerin, Fox & Sheep und HABA Digital Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Merck Janina Kugel, Chief Human Resources Officer und Mitglied des Vorstands, Siemens Marcel Fratzscher, Präsident,Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

So wählt LinkedIn aus

LinkedIn versammelt inzwischen mehr als 14 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele von ihnen halten sich auf der Plattform auf dem Laufenden und tauschen sich über neue Branchentrends, Technologien oder Nachrichtenthemen aus. Besonders lebhaft wurden in 2019 neben vielfältigen Themen aus der Arbeitswelt auch die Klimakrise, Brexit sowie die Europawahl diskutiert. Weltweit werden fast 1.000 Beiträge pro Minute geteilt. Wer am aktivsten ist, wird von LinkedIn jährlich evaluiert. Dieses Jahr zum dritten Mal. Zum einen wurden 25 Mitglieder ausgesucht, die im Jahr 2019 auf LinkedIn regelmässig mit Expertenbeiträgen besonders fruchtbare Debatten angestossen haben. Unter ihnen sind Unternehmer, Gründer, Autoren, Rechtsanwälte und Berater.Zum anderen sind es zehn Influencer. Unter ihnen befinden sich Führungspersönlichkeiten und Vordenker.Die LinkedIn-Redaktion hat gemeinsam mit dem LinkedIn Data-Science-Team zunächst die Anzahl der Reaktionen berücksichtigt, die durch die Beiträge einer Person ausgelöst wurden, und wie sich diese weiterverbreitet haben. Diese Signale sind gute Indikatoren für die Fähigkeit, Diskussionen anzustossen und Communities zu bilden. Im nächsten Schritt folgte eine qualitative Auswertung. Redakteure aus allen Märkten haben sich die Inhalte der Mitglieder für bestimmte Branchen und Regionen unter den folgenden Aspekten genauer angesehen: Geben die Beiträge relevante Einblicke, regen sie Diskussionen an und befassen sie sich mit aktuellen Themen? Gibt die Person nützliche Ratschläge - oder betreibt sie eher Eigenwerbung? Spiegelt die Liste unsere heutige Arbeitswelt wider? Für die Liste für Deutschland, Österreich und die Schweiz wurden dabei ausschliesslich deutschsprachige Inhalte berücksichtigt. Die Auswertung der Aktivitäten erfolgte über einen Zeitraum von zwölf Monaten, von September 2018 bis September 2019. Wie bei allen LinkedIn Listen wurden auch hier Mitarbeiter von LinkedIn und Microsoft nicht berücksichtigt.