Karnath und Gisler kannten sich bereits durch die Zusammenarbeit als verantwortliche Projektleiter für digitale Kampagnen rund um die Fußballweltmeisterschaft 2018. Ein Ergebnis dieser Kooperation war etwa die FIFA-Kampagne "Budweiser Man of the Match", Teil der von Webrepublic konzipierten, globalen Echtzeit-Kampagne zur WM 2018.



Jetzt haben sich die beiden zusammengeschlossen und wollen mit ihrem jüngst gegründeten Beratungsunternehmen Line+Circle ein, wie sie behaupten, "einzigartiges" Serviceangebot auf den Markt bringen. Es soll den Bedarf an einer holistischen Herangehensweise bezüglich Fragestellungen rund um digitales Sponsoring, digitale Mediendistribution und Monetarisierung von Online-Inhalten decken. Das Duo will Verbänden, Ligen, Vereinen und Einzel-Athleten, aber auch Organisationen in Kunst und Kultur helfen, damit zurechtzukommen, dass Sponsoring und Digitales Marketing immer näher zusammenrücken.Bevor er auf die kommerzielle Seite wechselte, hatte Karnath als Jurist globale Sponsorships für die FIFA und die Bundesliga verhandelt. Danach hat er die FIFA-Digital-Marketing-Abteilung mitgegründet. Gisler war knapp vier Jahre bei der Zürcher Digitalmarketing-Agentur Webrepublic tätig und hat als Senior Strategy Consultant in den vergangenen Jahren vor allem das FIFA-Mandat mit einem Team von 25 Webrepublic-Experten geleitet.