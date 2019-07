© Uber Eats Uber Eats liefert in Zürich seit Mittwoch Essen aus - wohin es der Kunde will

Seit Mittwoch ist Uber Eats in Zürich am Start. Nach dem Auftakt in Genf und Lausanne ist der Essens-Lieferdienst nun in drei Städten in der Schweiz präsent. Nutzer können sich via App oder Website ihr Essen bestellen und dorthin liefern lassen, wo sie sich befinden.