Dem Bericht zufolge haben sich welsche Journalisten direkt an den Walliser Bauunternehmer gewendet, und ihn gefragt, ob er an einer Übernahme der Zeitung interessiert sei. Offenbar ist der Sion-Chef nicht abgeneigt. Laut RTS sieht CC „Le Matin“ als „Referenz in der Sportberichterstattung“. Er könne sich daher vorstellen, die Zeitung zu übernehmen und daraus ein Sport-Medium zu machen.