Läser

Läser AG Firmensitz

Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird die Läser AG an die im Vorarlberg ansässige Offsetdruckerei Schwarzach GmbH verkauft. Teil der Übernahmevereinbarung sind Investitionen von mehr als 10 Millionen Franken in den Standort Gontenschwil. Damit wird die Produktion in der Schweiz ausgebaut und der Standort längerfristig gesichert.

Nachdem Jürg Läser die operative Leitung der auf Verpackungslösungen spezialisierten Läser AG bereits 2022 an Dr. Andreas Hitzle