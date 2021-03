Der Brand steht seit 1962 für hochwertigste handgefertigte Schweizer Schokoladespezialitäten. Das Familienunternehmen mit gruppenweit über 1000 Beschäftigten hat seinen Hauptsitz im Kanton Glarus in der Schweiz. Seit September 2012 stellt Läderach die Schokoladenmasse in der eigenen Produktionsstätte selbst her und garantiert somit als einer der wenigen Premiumanbieter eine nachhaltige Qualität von der Kakaobohne bis zum Endprodukt. Das Unternehmen produziert in der Schweiz. Die handwerklich hergestellten Premiumprodukte aus Schokolade werden in über 100 eigenen Chocolaterien mit Verkaufsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, USA und Kanada, sowie über Vertriebspartner im Nahen Osten und in Asien angeboten.