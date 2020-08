© Kuble AG Kunst meets Social Media: Ausstellung STELLA MARIS der Zürcher Künstlerin Karin Felder in den Räumlichkeiten der Social Media Agentur Kuble. Vernissage ist am 21. August an der Räffelstrasse 25 in Zürich.

Kuble ist als Social Media und Digitalagentur immer interessiert an neuen Trends und offen diese zu unterstützen. Künstler*innen nehmen ihr Business selbst in die Hand und werden so unabhängiger von Galerien, Labels und Verlagen. In diesem Geiste stellt die Agentur ihre Büroräumlichkeiten als Off Space vom 21. August bis am 5. September der Kunst zur Verfügung.