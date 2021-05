Für Unikat Geschäftsführer und Creative Director Daniel Meier kommt die Adaption des Schweizer Fisherman's-Spot für Neuseeland und Frankreich wenig überraschend. Denn die Schweizerinnen und Schweizer würden aufgrund der Mehrsprachigkeit viel internationaler denken. Meier: "Ein Spot muss bei uns von allen Kulturen im Land verstanden werden, ein visuelles Storytelling ist da meist im Vorteil."

© Unikat

Daniel Meier, Geschäftsführer und Creative Director der Zürcher Kreativagentur Unikat

Über Unikat Unikat ist eine kreative Full Service Agentur für Kampagnen, Werbung, Branding, Content Marketing, Text und Design – klassisch und digital.

Der Spot wurde mit der Zürcher Filmproduktion WirzFraefelPaal im Winter 2019 in Südafrika produziert. Es galt in der damaligen Aufgabenstellung, etwas aus der Welt der bärtigen, rauen Fischer auszubrechen und vermehrt auch die weibliche Zielgruppe anzusprechen, dies, ohne aber die Grund-DNA von Fisherman’s Friend aufzugeben, schreibt Daniel Meier auf Anfrage gegenüber HORIZONT Swiss. Vor diesem Hintergrund sei die Geschichte mit dem jungen Paar, dass in einem Leuchtturm lebt und die morgendliche Dusche jeweils via Brandungswelle nimmt, die gegen den Leuchtturm prallt, entstanden. Damit wird der stake Markenclaim "Sind sie zu stark – bist zu schwach" zwar weiterhin humorvoll bedient aber man trage dem Umstand Rechnung, dass mit den mittlerweile über 10 verschiedenen Aromen, nicht nur alte, raue Kerle auf hoher See bedient würden, sondern auch jüngere und ebenfalls weibliche Zielgruppen.Nachdem Frankreich den Spot schon vor einem Jahr mit sehr positivem Echo übernommen hatte, freut es die Macherinnen und Macher von Unikat jetzt um so mehr, dass der Spot im entferntesten Land der Schweiz, in Neuseeland, ebenfalls angelaufen ist.