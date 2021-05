Die nervigen Werbeanrufe mit dem Zweck, einen Krankenkassenwechsel zu verkaufen, sollten verboten werden. Auch sollte der Treiber dieser überbordenden Werbetätigkeit, die Vergütung der Vermittlerinnen und Vermittler, begrenzt werden. Die Vorlage des Bundesrats sei zu schwammig und lückenhaft – und lasse der Versicherungsbranche unerklärlicherweise immer noch viel Freiraum, so der Konsumentenschutz.

Sara Stalder, Geschäftsleiterin Konsumentenschutz nimmt Stellung

Sara Stalder, Geschäftsleiterin Konsumentenschutz

"Mit den diversen «kann»-Formulierungen im Gesetzestext lässt der Bundesrat den Versicherungsunternehmen weiterhin viel zu viel Spielraum. Das ist unverständlich, denn vor Jahren hatten die Versicherungsunternehmen den Auftrag erhalten, das grosse Ärgernis des Telefonterrors und die überbordenden Vermittlervergütungen in eigener Regie zu regeln. Eine Branchenvereinbarung für Vermittler wurde erst nach politischem Druck von unserer Präsidentin, Prisca Birrer-Heimo, Anfang 2021 in Kraft gesetzt. Der Beitritt zur Branchenlösung ist aber freiwillig. Daher müsste der Bundesrat die ganze Branche jetzt endlich in die Pflicht nehmen.""Leider ging der Rechtsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten komplett vergessen. Es ist unklar, an wen sie sich wenden können, falls sich die Branche nicht an Vorgaben dieses Gesetzes hält. Zudem müssten Verträge, die unter Missachtung dieser Regeln entstehen, nichtig sein. Diese wichtigen Punkte müssen unbedingt nachgebessert werden.""Immerhin: Es ist wichtig und begrüssenswert, dass die Definition der Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler breit gefasst wird und dass nebst den Grundversicherungen auch Zusatzversicherungen dem Gesetz unterliegen. Damit werden grosse Schlupflöcher gestopft.""Für den Fall, dass sich die Versicherungen nicht an die Vorgaben halten, sieht der Bundesrat erfreulicherweise Sanktionen und Bussen vor. Allerdings sind die vorgesehenen Bussgelder viel zu tief. Sie werden die finanzstarken Versicherungsunternehmen nicht beeindrucken."