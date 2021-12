Die Unternehmensberatung hat im September dieses Jahres 1054 Menschen in der Schweiz online rund um ihr Einkaufsverhalten im Netz befragt. Demnach würde die Hälfte aller Konsumenten bei Einkäufen im Internet auf Mehrwegverpackungen verzichten. 44 Prozent würden aus Gründen der Nachhaltigkeit längere Lieferzeiten in Kauf nehmen und fast ein Drittel würde auch Waren akzeptieren, die zwar kleinere Mängel aufweisen, aber noch brauchbar sind. Die Bereitschaft, unter Nachhaltigkeitsaspekten Zugeständnisse beim Preis zu machen, ist dagegen deutlich geringer ausgeprägt. Nur 22 Prozent der Verbraucher würden beispielsweise eine Zahlung in Betracht ziehen, um den "Kohlenstoff-Fußabdruck" einer Internetbestellung zu kompensieren.

Die KPMG-Umfrage zeigt zudem, dass 46 Prozent der Schweizer Konsumenten Informationen zur Nachhaltigkeit beim Einkaufen als "wichtig" einstufen, 18 Prozent halten sie für "sehr wichtig". Je nach Nachhaltigkeitsaspekt geben zwischen sieben und 29 Prozent der Befragten an, dass sie weder online noch im Geschäft qualitativ hochwertige Informationen finden. Dies gilt insbesondere für neuere Informationen zur Nachhaltigkeit wie Wasserverbrauch, Lohngleichheit, Kinderarbeit und CO2-Fußabdruck.Grosses Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit sieht Handelsexperte Jürg Meisterhans, Leiter des Sektors Retail bei KPMG Schweiz, vor allem beim Thema Versand. Fast neun von zehn Befragten halten es für "wichtig" oder "sehr wichtig", dass die Grösse der Verpackung der Grösse des Produkts entspricht. 80 Prozent sprechen sich dafür aus, dass der Handel aus Gründen der Nachhaltigkeit mehr Sendungen zusammenfassen sollte, um Einzellieferungen zu vermeiden. "Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Lieferlogistik spannend, vor allem wenn es um die letzte Meile geht", so Meisterhans in einer Mitteilung.