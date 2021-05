Die neue News-Plattform der französischsprachigen Ausgabe von Blick.ch soll am 1. Juni an den Start gehen. Schon jetzt ist Blick Romandie auf diversen Kanälen aktiv und stellt sich für die Zukunft auf. Dazu gehört die Kooperation mit der EPFL als wissenschaftlicher Medienpartnerin. Die Hochschule wird dem Medium ihre Publikationen zur Verfügung stellen, die Redaktion erhält Zugang zu den journalistischen Arbeiten der EPFL. Zudem sollen EPFL-Professoren, darunter Präsident Martin Vetterli, von Juni an abwechselnd jede Woche Kolumnen in der deutschen und französischen Version von Blick.ch veröffentlichen. Ziel ist es, den Lesern Erkenntnisse rund um Wissenschaft und Technologie näherzubringen.



Schließlich wollen Blick Romandie und EPFL auch in Innovation investieren. Geplant ist, bis 2022 Technologien zu entwickeln, die auf künstlicher Intelligenz basieren und die sowohl journalistisches als auch wissenschaftliches Arbeiten unterstützen. Geleitet werden diese Forschungsarbeiten von Martin Jaggi, EPFL-Professor und Spezialist für Machine Learning."Die jüngsten Ereignisse haben die Wissenschaft zu einem Schlüsselelement der öffentlichen Meinungsbildung gemacht", lässt Michel Jeanneret, Chefredaktor von Blick Romandie, in einer Ringier-Mitteilung verlauten. "Wir möchten mit den besten Fachleuten zusammenarbeiten, um populärwissenschaftlich, spannend und dennoch kritisch zu berichten."