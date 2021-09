Einfach, bequem und sicher ist die Kreditkarte seit eh und je. In der Schweiz sind aktuell rund 7,9 Millionen Kreditkarten im Einsatz. Doch viele Schweizerinnen und Schweizer wissen nicht, was ihre Karte eigentlich alles kann und welche Möglichkeiten sie bietet.



Die Interessengemeinschaft Schweizer Kartenanbieter (ISK) hat deshalb eine neue Plattform lanciert, die Wissenswertes rund um das vielseitige und volkswirtschaftlich bedeutsame Zahlungsmittel vermittelt. Die Kreditkarte heisst das neue Angebot, das von Wirz Brand Relations / Public Affairs konzipiert und umgesetzt worden ist. Das Kernstück der Kommunikation bildet die neu entwickelte Website. Hier finden Besucherinnen und Besucher laufend aktuelle und relevante Inhalte, basierend auf dem Fachwissen von Expertinnen und Experten. "Handel, Medien und die Öffentlichkeit erhalten vertiefende Informationen zum Konsum- und Zahlungsverhalten sowie zu technologischen Entwicklungen", sagt Roger Niederer, Chief Market Officer Merchant Services bei Worldline und Vorsitzender der ISK. Und weiter: "Von kontaktloser Karte über Wearables bis hin zu biometrischen Zahlverfahren – so einfach sich Konsumentinnen und Konsumenten das Zahlen im Grunde wünschen, so vielfältig sind die Möglichkeiten, die sich ihnen heute bieten."Dass es nun um Know how geht und nicht mehr um Masse wie bei der Vorgängerkampagne mit der Kunstfigur Tony Card hat viel mit der Pandemie und dem veränderten Zahlungsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer zu tun. Sie nutzen verstärkt kontaktloses Bezahlen und E-Commerce. Über die inländischen Kreditkarten hat der Schweizer Handel im vergangenen Jahr 25,7 Milliarden Franken umgesetzt, das entspricht rund 7 Prozent des Endkonsums der privaten Haushalte in der Schweiz. "Dieses Momentum möchte die Initiative der ISK nutzen, um mehr Wissen und damit auch mehr Vertrauen in das Zahlen mit der Kreditkarte zu schaffen“, sagt, Director Public Affairs bei Wirz Brand Relations. Webseite als Content Hub.