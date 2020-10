Komet: EuroMillions-Imagekampagne

EuroMillions ist mit regelmässigen Gewinnen über 100 Millionen «die Lotterie mit dem grössten Jackpot Europas». Diese für alle Mitspielstaaten verbindliche internationale Positionierung soll nun mit Hilfe einer Imagekampagne von KOMET noch besser in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer verankert werden.Ganz im Sinne der zeitgeistigen «Sharing Economy» stellt sie auf sämtlichen Werbemitteln die Frage in den öffentlichen Raum, was man mit derart viel Geld und Glück machen kann. Behalten? Investieren? Oder doch teilen? Dabei erhält man mit jeder Schlagzeile und jeder verniedlichten Million eine kleine Ahnung von der Grösse der Gewinne bei EuroMillions, die spätestens mit dem neuen Claim zur Gewissheit wird: Der grösste Jackpot Europas reicht für mehr. Kurzum, eine für Lotterien ungewöhnliche Kampagne, die zur Selbstreflexion anregt und gleichzeitig die Fantasie potentieller Gewinnerinnen und Gewinner beflügelt. Die Kampagne wird jetzt geschaltet und längerfristig in der ganzen Deutschschweiz und im Tessin eingesetzt.