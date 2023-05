Metpack

Die Gewinner des Metpack Innovation Awards stehen fest: Koenig & Bauer Metal Print erhält den Branchenpreis der Weltleitmesse für Metallverpackungen in Gold für die Innovation „Metal Control“. Weitere Auszeichnungen gehen an die Firmen Actega und Can Man mit Sitz in der Schweiz.

Der Metpack Innovation Award würdigt alle drei Jahre herausragende Neu- und Weiterentwicklungen in der Metallverpackungsbranche. Beworben hatten