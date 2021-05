Bevor man abdrückt, sollte man sich klar sein, was man damit bezweckt. Das gilt natürlich für die Fotografie genauso wie für das Content-Marketing. So entwickelte ROSAROT mit FUJIFILM eine Strategie für das Content-Marketing, mit dem Ziel, den Blog zu beleben und daraus wertvolle Inhalte für die Sozialen Medien zu generieren.

Rational und emotional: die Content-Marketing-Strategie

Die Serie "Fotografie-Knigge"

Interviews mit renommierten Fotografen wie Beat Mumenthaler

Nächster Knigge bereits geschrieben

FUJIFILM selbst übernimmt dabei den technischen Teil und entwickelt Inhalte über das Foto-Equipment. ROSAROT kümmert sich um das emotionale Storytelling und entwickelt Content, der Geschichten aus der Fotografie erzählt. Die Knigges werden auch über die Social Media-Kanäle gestreut und beworben und natürlich unter Berücksichtigung der SEO-Prinzipien getextet. Dabei liegt der Fokus auf dem hohen Unterhaltungs- und Informationswert, was eine längere Verweildauer erzeugen soll.Ein Beispiel aus dem Content-Marketing sind die Fotografie-Knigges von ROSAROT. In den erschienenen und noch erscheinenden Knigges geben bekannte Schweizer Fotografinnen und Fotografen Tipps und Einblicke in ihre Arbeitsweisen in den Bereichen Food, Still-Life, Landschaft, Porträt und Street. Und da kommt immer wieder Überraschendes zu Tage: Wieso man beim Fotografieren immer genug Tupperware dabeihaben sollte. Ob man das Poulet mit Holzlack bestreichen darf. Weshalb die eigene Mutter eine entscheidende Rolle spielen kann. Und wieso man nichts über Fotografie lesen sollte - mit einer letzten Ausnahme: den FUJIFILM Knigges.Der neuste Knigge in der Serie entspringt einem Interview mit dem experimentierfreudigen Duo Rahel & Ron zum Thema Food-Fotografie. Sie haben ROSAROT ihr Geheimrezept verraten und das ist – nachzulesen auf fuji.ch. Dort erfahren Interessierte auch, dass vielleicht die Erbsen vor der Kamera kein Drama machen, dafür manchmal aber die Küchenchefs neben der Kamera. Der Knigge der Still Life Fotografie entspringt dem Gespräch von Rosarot mit der Fotografin Pascale Weber. Beim Knigge über Landschaftsfotografie stand Martin Mägli im Fokus. Und bei der Porträtfotografie stand der vielleicht renommierteste Porträtfotograf der Schweiz, Beat Mumenthaler, im Rampenlicht. Er ist mehrfach national und international ausgezeichnet und gab 2017 der Schweizer Regierung mit dem offiziellen Bundesratsbild ein überzeugendes Gesicht.Bald erscheint die nächste Story zum Thema Street-Fotografie. Der renommierte Zürcher Streetfotograf Jens Krauer nimmt die Leser mit auf die Strassen von Zürich, New York und Istanbul, die er wie seine Fototasche kennt. Und gibt uns folgendes mit auf den Weg. «Wenn du Angst hast, dann bleib zuhause. Wenn du keine Angst hast, dann bleib auch zuhause.» Alles klar? Nein? Kein Problem. Der dazugehörige Knigge erscheint bald auf fuji.ch.







Über rosarot Die Werbe- und Designagentur rosarot wurde 2007 gegründet und beschäftigt heute 21 Mitarbeitende in Zürich. Mit den vier Bereichen «Design», "Content", "Digital" und "Architecture" vereint die Agentur jene Leistungen, die für eine Marke heute relevant sind. Die aktuell rund 50 Kunden werden mit Teams aus Designern, Content Creators, Digital Marketers und Beratern unterstützt, wodurch für jedes Projekt die richtigen Experten beigezogen werden können. Der Name rosarot verbindet die Charakteristika von Rot und Weiss. Rot steht für Kraft und Leidenschaft, Weiss für Klarheit und Fundiertheit. Eine Philosophie, die rosarot konsequent für ihre Kunden einsetzt.