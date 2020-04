Kraft Agency entwickelt Hilfetool für in Not geratene Unternehmen

© Kraft Agency Kraft Agency lanciert Tool für KMUs

Die Züricher Kommunikationsagentur Kraft Agency will kleinen und mittleren Betriebe, die wegen der Corona-Krise in Not geraten unterstützen. Die Kreativen haben ein kostenloses Tool entwickelt, wie die Geschäfte wenigstens teilweise aufrechterhalten werden können.