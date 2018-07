war über zehn Jahre Verwaltungsratspräsidentin sowie VR-Delegierte und CEO der international tätigen Hapimag AG mit Sitz in Baar, einer europäischen Anbieterin von Ferienwohnungsrechten in 16 Ländern. Zuvor war sie für die Swissair Group als Head Corporate Development und danach als Vice President Strategic Alliances tätig. Seit 2017 arbeitet die Doppelbürgerin (CH/GB) als selbständige Beraterin für verschiedene Mandate in komplexen Change-Management- und Merger & Acquisition Prozessen (M&A).