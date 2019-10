Übung mit Keyboard lässt nach

«Wir waren erstaunt, dass Smartphone-Nutzer im Durchschnitt 38 Wörter pro Minute mit zwei Daumen tippen, das sind nur 25% weniger als die Leute im Schnitt an einer Computer-Tastatur tippen», sagt Anna Feit, Forscherin im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion an der ETH Zürich und eine der Co-Autorinnen der bisher grössten Studie zum Tippverhalten auf Smartphones. Das Team hat die Tipp-Geschwindigkeit von 37.000 Studienteilnehmern aus 160 verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Altersgruppen in einem Online-Test untersucht. Die Höchstgeschwindigkeit, die Teilnehmer beim Tippen auf klassischen Tastaturen erreichten, lag bei 100 Wörtern pro Minute, im Durchschnitt waren es aber meistens zwischen 35 und 65 Wörtern.Auf Touchscreens erreichten die Studienteilnehmer eine Höchstgeschwindigkeit von 85 Wörtern. Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren konnten hier um zehn Wörter pro Minute schneller tippen als Angehörige ihrer Elterngeneration. Der Studie zufolge verbringen die Befragten jeden Tag durchschnittlich sechs Stunden mit ihrem Smartphone.Bei der Studie ergab sich auch, dass Smartphone-Nutzer mit beiden Daumen schneller tippen als mit einem Finger. Auch die Autokorrektur-Funktion trägt viel zur Geschwindigkeit bei. Die Studienautoren rechnen damit, dass sich die Kluft zwischen der Tipp-Geschwindigkeit auf klassischen Tastaturen und auf Touchscreens künftig schliessen wird, auch weil die Übung von Usern auf klassischen Keyboards abnimmt.