Team Nubia Brew, von links: Atoma Gudissa, Asrat Tsegaye, Abate Yimam

Mit ihrer Bierrezeptur folgen drei Freunde aus Äthiopien einer jahrhundertealten Tradition und vereinen exotische Zutaten mit Quellwasser aus dem Alpstein. Mit Kardamon, Teff, Dagussa und Maschilla brauen Abate Yimam, Atoma Gudissa und Asrat Tsegaye neu in Appenzell ihr eigenes Bier, das unter dem Namen Nubia Brew die Schweizer Bierszene bereichert. Am Rezept haben sie jahrelang getüftelt. Abgefüllt werden vier verschiedene Sorten in den Produktionsstätten der renommierten Brauerei Locher in Appenzell.

„Es war immer unser Wunsch, zusammen ein eigenes Bier zu kreieren, welches die Braukunst aus Äthiopien auszeichnet und diese mit der Appenz