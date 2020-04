Osterwerbung: Von PAM Advertising für Amorana Sexspielzeuge

Darf man das? Vor Ostern werben für Penispumpen und Bondage-Set? Trotz des Lockdowns wird in Zürich gerade über die aktuelle Kampagne von PAM Advertising für Amorana diskutiert. Die Sujets machen unter anderem die Runde auf den Seiten von Blick und 20 Minuten. Und natürlich in Social Media. Auf Plakaten sind die Motive nicht zu sehen. Doch das soll sich ändern, wenn es nach Alan Frei geht: "Wir werden diese Kampagne nächstes Jahr grossflächig im Out-of-Home-Bereich weiterführen, auch mit weiteren Sujets von PAM", sagt der Co-Founder und CMO von Amorana. Also dann, wenn wieder Menschen in der Stadt unterwegs sind.