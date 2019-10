Zuwanderung bringt wirtschaftlichen Nutzen

Mehrheit befürwortet kulturelle Vielfalt

Störende Sprachbarrieren

Rassismus als ernstzunehmendes Problem

Ausländische Staatsangehörige werden häufiger diskriminiert

Datengrundlage «Zusammenleben in der Schweiz»



Seit 2016 erfasst das Bundesamt für Statistik (BFS) mittels der Stichprobenerhebung «Zusammenleben in der Schweiz» alle zwei Jahre verschiedene Aspekte der gesellschaftlichen Vielfalt in der Schweiz. Die Publikation des Statistischen Amts basiert auf der aktuellsten Erhebung, die das BFS 2018 durchführte.Ziel der Erhebung «Zusammenleben in der Schweiz» ist es, gesellschaftliche Veränderungen mit Konfliktpotential zu erkennen. Dabei werden jeweils rund 3000 Personen zwischen 15 und 88 Jahren telefonisch oder online befragt. Die Stichprobe für den Kanton Zürich umfasst rund 500 Personen. Diese Zahl ist genügend gross, um Aussagen über das gesellschaftliche Zusammenleben im Kanton zu machen, wenngleich nur für Bevölkerungsgruppen einer gewissen Grösse. Hier finden Sie die Analyse der Zürcher Resultate der landesweiten Befragung "Zusammenleben in der Schweiz". Herausgeberin ist das Statistische Amt des Kanton Zürich

Ein Grossteil der Zürcher Bevölkerung erwartet, dass der Ausländeranteil in den nächsten zehn Jahren weiter zunehmen oder auf dem aktuellen Niveau bleiben wird, so die Ergebnisse der Befragung "Zusammenleben in der Schweiz" des Bundesamts für Statistik, auf der die Publikation beruht. Für 41 Prozent der Zürcher Bevölkerung leben allerdings bereits heute zu viele Ausländerinnen und Ausländer im Land. Für die Behörden könnte hier also eine kommunikative Aufgabe liegen, wenn man Spannungen vermeiden will.Zürcherinnen und Zürcher mit Schweizer Pass sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Wirtschaft auf die Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen ist:59 Prozent sind der Ansicht, dass ohne sie Wirtschaft und Sozialwerke nicht funktionieren würden. Umgekehrt stimmen der Aussage, dass ausländische Staatsangehörige für die Zunahme der Arbeitslosigkeit verantwortlich sind, nur 25 Prozent der Bevölkerung zu.Die Einstellung der Einheimischen gegenüber der ausländischen Bevölkerung geht allerdings über eine rein wirtschaftliche Betrachtung hinaus:Ebenso sind 59 Prozent der Befragten damit einverstanden, dass ausländische Staatsangehörige, die bereits fünf Jahre und länger in der Schweiz leben, ein Recht auf Familiennachzug haben.Beim Umgang mit anderen Menschen empfindet die Zürcher Bevölkerung vor allem Sprachbarrieren als störend:Sprachunterschiede stören damit erstens bei der Arbeit deutlich häufiger als im Alltag oder in der Nachbarschaft. Zweitens stören sie häufiger als Unterschiede bei der Religionszugehörigkeit, der Hautfarbe oder der Nationalität.59 Prozent der Zürcher Bevölkerung sind der Meinung, dass die Integration der Migrantinnen und Migranten in der hiesigen Gesellschaft gut funktioniert. 55 Prozent sind denn auch mit den bereits ergriffenen Massnahmen zur Förderung der Integration zufrieden. Allerdings finden auch 57 Prozent der Zürcher Bevölkerung, dass Rassismus ein ernstzunehmendes Problem sei. Dennoch ist wiederum rund die Hälfte der Meinung, dass gegen Rassismus bereits genügend getan wird (55 Prozent).26 Prozent der Zürcher Bevölkerung geben an, in den letzten fünf Jahren diskriminiert worden zu sein. Allerdings sind ausländische Staatsangehörige deutlich häufiger von Diskriminierung betroffen als solche mit Schweizer Pass: 36 Prozent der Personen mit ausländischer Nationalität haben in den letzten fünf Jahren Diskriminierung erfahren, bei den Zürcherinnen und Zürchern mit Schweizer Pass sind es 23 Prozent.