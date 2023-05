monami tritt MYTY Group bei

David Cappellini: "Wir wachsen und wachsen. Struktur ist da die grösste Herausforderung"

MYTY wächst mit den Content Creators von monami auf neun Agenturen an. Mit mehr als 30 Mitarbeiter:innen hat die Creative Content Agentur monami in den letzten Jahren beeindruckendes Wachstum verzeichnet und weitere Standorte in Chur (CH) und Berlin …