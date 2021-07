Das SRK Kanton Zürich bietet viele Möglichkeiten und damit Vielen die Möglichkeit, zu helfen. Menschen aus der Region zu unterstützen, die sich in Not befinden. Nicht nur mit einer Spende, sondern auch mit einem freiwilligen Engagement, als Fahrerin, als öV-Begleiter, als Deutschlehrerin, als Notruf-Kontaktperson, als Betreuer von fremdsprachigen Kindern und vieles mehr.

Ziel der Kampagne

Melina teilt ihre Freizeit mit Shila – Jugendrotkreuz

Die Lösung

Menschlichkeit crossmedial

Credits: Verantwortlich beim SRK Kanton Zürich: Ralf Steinmetz (Leiter Marketing & Kommunikation), Pascale Stadlin (Projektleiterin Marketing), Susanne Zihlmann (Verantwortliche Social Media), Natalie Achermann (Online Marketing Managerin), Anita Ruchti (Projektleiterin Kommunikation/Medienverantwortliche); Verantwortlich bei der Agentur: Peter Marti (Gesamtverantwortung), Christian Siegrist (Beratung), Sarah Massaoudi (CD), Philip Meier (AD), Stefan Beck (Text), Kamil Serafinowicz (Online Solutions); Film/Foto: WirzFraefelPaal (Produktion), Hunter Film (Regie, Kamera), Terence Du Fresne (Fotografie)

Die Suche nach Spenderinnen, Spendern und Freiwilligen lässt sich zusammenfassend als die Suche nach Menschlichkeit bezeichnen. Menschlichkeit in ihren schönsten, altruistischen Erscheinungsformen – einander helfen, aufeinander schauen, füreinander da sein, miteinander etwas bewirken. Diesen Geist des Zusammenhaltens zu kommunizieren und zu generieren, ist das eigentliche Ziel der Kampagne 2021 des SRK Kanton Zürich.Die Tatsache, dass das ikonische rote Kreuz des SRK auch als Plus verstanden werden kann – optisch wie inhaltlich –, eignet sich prima, um den Gedanken des Miteinanders zu transportieren. Claudio, der mit Thaer Fussball spielt und ihm so hilft, sich spielerisch zu integrieren. Melina, die mit Shila ihre Freizeit teilt. Axel, der Gonçalo bei der Ausbildung unterstützt. Daniel, der Margreth zum Arzt und in die Physiotherapie fährt. Jedes Paar verbunden durch das Additionssymbol. Auf dieser Idee basieren Gestaltung und Umsetzung der Werbemittel.Alljährliches Herzstück der Kampagnen des SRK Kanton Zürich ist seit langem der breitgestreute Plakataushang. Heuer kommt ein zweites dazu. Eine Landingpage, die unter hilf-auch-du.ch zum freiwilligen Einsatz, zum Spenden und zum Geschichtenerzählen animiert. Die informiert, erklärt und zeigt. In Wort und Bild, auch bewegtem. Den crossmedialen Medienmix ergänzen Teaser-Plakate, Videos auf Social Media, E-Panels und diverse weitere digitale Werbemittel. Alle im Einsatz für mehr Menschlichkeit in Zürich.