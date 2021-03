Im vergangenen Jahr hat KOMET die Vielfalt ihrer Infrastrukturleistungen von Energie Wasser Bern (ewb) mit einer Serie von Online-Spots und dem – wie könnte es anders sein – berndeutschen Slogan "Aues für di. Aues für Bärn." einzeln beworben. Nun soll die Positionierung von ewb als Gesamtenergiespezialist mit einem einzigen Werbespot und einem Quiz vertieft werden.



ewb - Markenkampagne 2021

Credits Verantwortlich bei Energie Wasser Bern: Raphael Bühler (Leiter Marketing Kommunikation), Bruno Spring (Leiter Digitalmarketing); Verantwortlich bei KOMET: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Senior Beraterin); Filmproduktion: Allmenfilms; Onlineproduktion: Detail AG; Mediaagentur: Mediaschneider Bern

Dazu fokussiert die Agentur für einmal nicht auf die besagten Leistungen, sondern auf einen echten ewb-Mitarbeiter, der sich wie einst John Rambo für seinen Einsatz bereit macht und "aues" dazu benötigte Werkzeug einpackt. Weil aber ein 25- oder gar 15-Sekunden-Spot kaum reicht, um den Bernerinnen und Bernern das gewünschte Wissen zu vermitteln, mündet dieser in der Aufforderung an einem Quiz auf der dazugehörigen Landingpage teilzunehmen: "Bisch o parat fürs ewb-Quiz?"Wer dort die Quizfragen rund um Elektromobilität, Fernwärme und andere ewb-Leistungen richtig beantwortet, kann BernCity-Einkaufsgutscheine gewinnen. Dank dieser spielerischen Wissensvermittlung sorgt KOMET nicht nur für mehr Traffic und eine längere Verweildauer auf der Landingpage, sondern auch für viel Goodwill gegenüber ewb. Schliesslich ist Unterstützung für den darbenden Detailhandel in der aktuellen Corona-Situation mehr als nur angesagt – nicht nur in Bern.